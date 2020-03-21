Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантине

21 марта, 15:11

Руслан Ровик

Участники встречи говорили о реализации образовательного проекта

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.

Глава государства напомнил, что из-за ограничений, введенных в стране, ученики перешли на дистанционное обучение, сообщили в Офисе президента.

Зеленский предложил запустить общенациональный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги страны проведут видеоуроки по разным предметам школьной программы.

Реклама

По мнению президента, телеканалы могли бы демонстрировать эти ролики в самое удобное для детей время.

Президент отметил, что формат проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересен и детям, и их близким, которые остаются дома из-за карантина.

В тренде
Зеленский призвал читать интересные книги, а Шмыгаль – поддержать родных: главные высказывания недели

Ожидается, что телеуроки будут транслировать как на общенациональных, так и региональных каналах. Кроме того, они будут доступны и в интернете.

Предложение главы государства о необходимости производства такого проекта представители телеканалов поддержали.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал введение "тотального карантина", а также серьезных ограничений из-за коронавируса.

Стоит добавить, что глава государства призвал украинцев соблюдать карантин, и оставаться дома, а также позаботится о том, чтобы не были заражены члены семьи.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

встреча телеканалы карантин Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика
Коронавирус сорвал пять важных визитов в Украину: озвучены имена
Коронавирус сорвал пять важных визитов в Украину: озвучены именаПолитика
Зеленский уговорил маму не выходить на улицу
Зеленский уговорил маму не выходить на улицуПолитика
Разумков рассказал, как работают нардепы в условиях карантина
Разумков рассказал, как работают нардепы в условиях карантинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...