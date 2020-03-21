Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.

Глава государства напомнил, что из-за ограничений, введенных в стране, ученики перешли на дистанционное обучение, сообщили в Офисе президента.

Зеленский предложил запустить общенациональный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги страны проведут видеоуроки по разным предметам школьной программы.

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По мнению президента, телеканалы могли бы демонстрировать эти ролики в самое удобное для детей время.

Президент отметил, что формат проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересен и детям, и их близким, которые остаются дома из-за карантина.

Ожидается, что телеуроки будут транслировать как на общенациональных, так и региональных каналах. Кроме того, они будут доступны и в интернете.

Предложение главы государства о необходимости производства такого проекта представители телеканалов поддержали.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал введение "тотального карантина", а также серьезных ограничений из-за коронавируса.

Стоит добавить, что глава государства призвал украинцев соблюдать карантин, и оставаться дома, а также позаботится о том, чтобы не были заражены члены семьи.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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