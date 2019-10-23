Зеленский встретился с "японскими друзьями" Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после интронизации императора Японии Нарухито начал встречаться с иностранными лидерами и представителями стран. Теперь он встретился с председателем парламентской ассоциации дружбы "Япония – Украина" Эйсуке Мори и членами ассоциации.

Украинский президент выразил благодарность за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и за широкомасштабную гуманитарную и финансовую помощь со стороны Японии для проведения структурных реформ.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц со временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", – сказал Зеленский.

Так, украинская и японская делегации обсудили продолжение экономического, и особенно инвестиционного сотрудничества. Поднимался вопрос сотрудничества в рамках реализации инфраструктурных проектов в Украине, а также взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и тому подобное.

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"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", – сказал глава государства.

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Он отметил, что в созданную в Верховной Раде депутатскую группу по межпарламентским связям с Японией входят 80 (из 117) депутатов партии "Слуга народа".

Также стороны обсудили обмен опытом в ликвидации последствий ядерных катастроф.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма "Фукусима -Чернобыль". Перспективное направление деятельности – разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", – подчеркнул Зеленский.

Японская сторона высоко оценила результаты своего визита в Украину в сентябре этого года, отметив, что он дал новый импульс развитию межпарламентского диалога и всего спектра сотрудничества между странами.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

А 22 октября Зеленский провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они ожидаемо обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию с переговорами по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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