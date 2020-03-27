Зеленский встретится со "слугами", а заседание Рады снова могут перенести: подробности

Внеочередное заседание Верховной Рады снова может быть перенесено с возможной даты 28 марта на 29-е. А тем временем президент Владимир Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН "слуга народа" Сергей Швец.

"Сегодня будет фракция. Планировалась на 12:00, будет на 19:00", – сказал он и уточнил, что планировалось присутствие президента, но на 100% пока не известно, будет ли он.

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На вопрос, когда все же состоится внеочередное заседание Верховной Рады – в субботу или воскресенье, – депутат ответил: "Заседание запланировано на завтра, но возможен перенос на послезавтра. Повестка дня заседания пока еще неизвестна. По крайней мере, мы ее еще не имеем на руках".

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В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале сообщил, что якобы ближайшее внеочередное заседание планируется предварительно на воскресенье.

Отметим, что Рада ушла на карантин после того, как появились первые зараженные нардепы. Однако работа не останавливается – комитеты заседают с помощью видеосвязи, руководство парламента и лидеры фракций собираются экипированные масками и перчатками. Тем не менее, в ближайшие пару дней парламент намерен собраться и обсудить антикоронавирусные вопросы. Изначально планировалось 26 марта, потом якобы перенесли н 28-е. Не исключено, что на внеочередное заседание депутаты могут собраться даже на стадионе.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент 28 числа.

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