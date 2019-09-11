Зеленский выразил надежду на проведение встречи в "нормандском формате" уже в ближайшее время

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи глав государств Нормандской четверки в Париже уже в ближайшее время.

Об этом сообщает сайт президента.

Об возможной встрече он заявил после принятия верительных грамот от нового посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

/ Фото: president.gov.ua Реклама

Зеленский также обсудил с послом Франции дальнейшую активизацию политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. Позже глава МИД Вадим Пристайко подтвердил, что глава государства готов к встрече уже в сентябре.

Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по Украине необходимо провести в ближайшее время в Париже.

Франция перебирает на себя лидерство в "нормандском формате", который со сменой власти в Украине может получить второе дыхание, даже несмотря на то, что к переговорам хочет присоединиться сам Дональд Трамп. Сайт "Сегодня" разобрался, с чем лидеры спустя три года выходят на очередную встречу в "нормандском формате" и какие карты окажутся на столе.

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