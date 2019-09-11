Нормандская четверка: что изменилось за три года и какие карты на столе

Первое и основное, на чем будет играть Москва и пытаться перехитрить Киев, - разный подход к трактовкам пунктов Минских договоренностей и пресловутой «формулы Штайнмайера», которой на самом деле не существует

Первая встреча Зеленского и Путина в Нормандском формате может пройти в Париже / Фото: Сегодня

Франция перебирает на себя лидерство в Нормандском формате, который со сменой власти в Украине может получить второе дыхание, даже несмотря на то, что к переговорам хочет присоединиться сам Дональд Трамп. В Париже считают, что субботний обмен заключенными в формате "35 на 35" может стать первым шагом на к мирному урегулированию на Донбассе. Именно поэтому Франция торопится со встречей лидеров Нормандской четверки. Официальный Киев, по крайней мере на словах, оптимизм Парижа разделяет. А вот в Кремле напоминают Украине о выполнении достигнутых еще в 2015-2016 гг. договоренностях, включая закрепление в письменном виде пресловутой "формулы Штайнмайера". Сайт "Сегодня" разобрался, с чем лидеры спустя три года выходят на очередную встречу в Нормандском формате и какие карты окажутся на столе.

Что такое Нормандский формат

Нормандский формат появился на свет 6 июня 2014 года, когда пятый президент Петр Порошенко при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда впервые встретился с Владимиром Путиным во французском городке Бенувиль на берегу Ла-Манша. За пять лет существования этой переговорной площадки "четверка" встречалась ровно четырежды: собственно, в Бенувиле, Милане, Минске и три года назад в Берлине.

Результатом четырех встреч на самом высоком уровне стали Минский протокол, подписанный в белорусской столице 5 сентября 2014 года, и Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Было и две дорожных карты по выполнению Минского протокола и Комплекса мер – "план Мореля" и "формула Штайнмайера". Свои названия они получили по аналогии с фамилиями их авторов – известного французского дипломата Пьера Мореля и тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Но ни один из этих документов не сработал. Выполнение первых пунктов Минского протокола и Комплекса мер (прекращение огня, отвод техники и всех видов вооружений, и обмен пленными по формуле "всех на всех") все эти годы тормозила именно Россия. А пресловутые "план Мореля" и "формула Штайнмайера" появились, как элементы поэтапного снятия с России санкций, в обмен на взаимное и синхронное выполнение Москвой и Киевом пунктов "Минска-2".

Однако, так или иначе, Кремль склонял Украину к односторонним уступкам. К примеру, "формула Штайнмайера", по версии России, должна предусматривать прямой диалог Киева с пророссийскими боевиками, а вывод российских войск и наемников с Донбасса должен произойти только после проведения там местных выборов. Именно поэтому со времени последней встречи лидеров Нормандской четверки в Берлине три года назад ситуация зашла в тупик: Россия не хотела выводить свои войска, заставляя Киев сразу перейти к выполнению политической части Минска, а Киев справедливо говорил: "Сначала безопасность, потом – выборы и особый статус для Донбасса".

Когда может пройти встреча

Сразу после обмена пленными и телефонного разговора Зеленского и Путина, вечером 8 сентября созвонились президенты Франции и России. Однако подробности разговора, которые обнародовали Елисейский дворец и Кремль, кардинально отличались. В Париже увидели возможность "в ближайшие недели созвать саммит в Нормандском формате". В Москве, тем временем, подчеркнули целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита Нормандской четверки и проработки решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.

"В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отметили в Кремле.

Украинский вопрос продолжили обсуждать в понедельник 9 сентября министры иностранных дел и обороны Франции и России на встрече в Москве. К слову, это была первая с 2014 года встреча в формате "2+2", который заморозили после аннексии Крыма и интервенции России на Донбасс. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на вопросы журналистов в Москве, заявил, что сейчас необходимо воспользоваться положительным климатом для полного выполнения Минских договоренностей. На следующий день в Киеве министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что встрече лидеров "четверки", которую планируют провести в ближайшее время, будут предшествовать переговоры внешнеполитических советников, чтобы более эффективно подготовить повестку дня встречи лидеров в Нормандском формате.

Каких предложений ожидать

По информации источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, к будущей встрече лидеров "четверки" стороны готовят новую дорожную карту, которая поможет имплементировать Минские договоренности. По словам наших источников, это можно называть условным "Минском-3" или неким апгрейдом Комплекса мер.

"Однако концептуально мы ничего менять не можем. Напомню, что Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей одобрен резолюцией Совета безопасности (от 17 февраля 2015 года – Авт.). К тому же, к ним привязаны санкции. Но мы можем подписать дорожную карту, которая поможет имплементировать Минские договоренности. Хотите, называйте ее "дорожной картой", хотите – "формулой Штайнмайера". Финального документа еще нет, он формируется", – сказал сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов.

Разведение в пилотных точках. Первое, о чем наверняка договорится "четверка" на предстоящей встрече, – это еще один обмен пленными до конца года и разведение сил в два этапа. Об этом заявил и сам Владимир Зеленский, встречая освобожденных украинских пленных в субботу в Борисполе: "Сначала Золотое-Петровское, а затем – разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере, а после – прекращение огня".

Сначала безопасность, потом политика. На предстоящих переговорах в Нормандском формате главное не отступать от принципа: сначала выполнение Россией безопасностных пунктов, а затем – выборы и особый статус Донбасса. То есть, сначала Россия должна соблюдать режим тишины, вывести с Донбасса своих наемников и технику, и отдать Украине контроль над границей. Только после этого Киев готов обсуждать политические моменты мирного урегулирования.

В Администрации Порошенко считали, что перейти от выполнения безопасностных пунктов к политической части помогут миротворцы. Однако пока в Киеве под этим понимали настоящую миссию "голубых касок" на Донбассе, в России говорили, что это должны быть "охранники СММ ОБСЕ на линии разграничения". Но Офис Зеленского, похоже, эта идея вообще не интересует. По крайней мере, о миротворцах команда Владимира Зеленского ни разу не заявляла. Более того, во фракции "Слуги народа" и вовсе считают Минские договоренности частичной капитуляцией Украины. Об этом заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко. Однако альтернатив моно-большинство Зеленского не предлагает.

Ловушки России

Первое и основное, на чем будет играть Москва и пытаться перехитрить Киев, – разный подход к трактовкам пунктов Минских договоренностей и пресловутой "формулы Штайнмайера", которой на самом деле не существует. Об этом сайту "Сегодня" говорили бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В России неоднократно говорили, что "формула Штайнмайера" предусматривает механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса, на временной основе – в день выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Однако все это, по мнению Москвы, должно происходить до вывода пророссийских наемников с Донбасса.

Для России важно сохранить контроль над Донбассом, получить своих представителей в украинской власти после выборов, которые одобрит международное сообщество. Это одна из ловушек России. Еще одна, к которой Кремль склоняет Украину – замена миротворцев на отряды народной полиции, которая будет создана из числа украинцев и "правоохранителей" ОРДЛО.

"Эту идею в Москве вынашивают давно, – рассказал сайту "Сегодня" один из бывших украинских переговорщиков в ТКГ. – По задумке России, эта народная полиция должна обеспечить разведение сил сначала в пилотных точках, а потом и по всей территории".

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