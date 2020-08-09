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Зеленский выступает за предоставление крымским татарам статуса коренного народа

9 августа, 14:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине на законодательном уровне хотят определить статус крымских татар

Президент Владимир Зеленский после поздравлений строителям обратил внимание на проблему крымскотатарского народа и пообещал восстановить его права как коренного народа Украины.

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Об этом он заявил в Facebook по случаю Международного дня коренных народов мира.

По его словам, в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что с начала временной оккупации Крыма Россией вопрос защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стал еще более актуальными.

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"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский пообещал крымским татарам мечеть в Киеве и два государственных праздника. Он также инициировал создание при Офисе президента рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов крымских татар.

Смотрите также видео, как Зеленскому подарили крымскотатарский флаг и он пообещал поднять его в Крыму:

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Крым Владимир Зеленский крымские татары крымскотатарский народ

Источник: Сегодня

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