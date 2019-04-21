Зеленский выступил с первой речью по результатам экзит-пола: ТОП-5 ярких цитат политика

Сайт "Сегодня" приводит ключевые тезисы кандидата в президенты

Фото: AFP

Голосование на избирательных участках на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Как свидетельствуют данные Национального экзит-пола, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали – 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25,3% избирателей.



Сайт "Сегодня" приводит 5 ярких цитат кандидата в президенты Владимира Зеленского после оглашения первых данных экзит-пола.

"Мы сделали это вместе, сейчас не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне говорили, она бы за меня не вышла. Благодарю родителей моей жены, благодарю своих детей, всю нашу семью. Спасибо всей нашей команде, всему штабу", – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил журналистов, юристов, наблюдателей, колл-центр и всех украинцев, которые его поддержали, а также тех, кто сделал другой выбор.

"Спасибо всем украинцам, где бы они не находились, я никогда не подведу вас всех", – пообещал Зеленский.

"Пока я еще официально не президент, я могу как гражданин Украины, сказать всем украинцам пост советского союза – посмотрите на нас: все возможно!", – добавил он.

Также Зеленский сказал отдельное спасибо "Кварталу 95".

"Теперь может называться "Квартал 73", – пошутил он.

"Спасибо правоохранителям за честную службу, спасибо СБУ, за то что держали меня в тонусе. Спасибо военным и волонтерам, за то что берегут Украину",подытожил Зеленский.

Также сайт "Сегодня" приводил ТОП-5 цитат из речи действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

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