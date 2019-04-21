Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский выступил с первой речью по результатам экзит-пола: ТОП-5 ярких цитат политика

Сегодня, 21:13

Сайт "Сегодня" приводит ключевые тезисы кандидата в президенты

Фото: AFP

Голосование на избирательных участках  на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Как свидетельствуют данные Национального экзит-пола, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали – 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25,3% избирателей.

Сайт "Сегодня" приводит 5 ярких цитат кандидата в президенты Владимира Зеленского после оглашения первых данных экзит-пола.

"Мы сделали это вместе, сейчас не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне говорили, она бы за меня не вышла. Благодарю родителей моей жены, благодарю своих детей, всю нашу семью. Спасибо всей нашей команде, всему штабу", – отметил Зеленский.


Также он поблагодарил журналистов, юристов, наблюдателей, колл-центр и всех украинцев, которые его поддержали, а также тех, кто сделал другой выбор.

"Спасибо всем украинцам, где бы они не находились, я никогда не подведу вас всех", – пообещал Зеленский. 

"Пока я еще официально не президент, я  могу как гражданин Украины, сказать всем украинцам пост советского союза – посмотрите на нас: все возможно!", – добавил он.

Также Зеленский сказал отдельное спасибо "Кварталу 95".

"Теперь может называться "Квартал 73", – пошутил он.

 "Спасибо правоохранителям за честную службу, спасибо СБУ, за то что держали меня в тонусе. Спасибо военным и волонтерам, за то что берегут Украину",подытожил Зеленский.

Также сайт "Сегодня" приводил ТОП-5 цитат из речи действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Зеленский, экзит-пол, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский выступил с первой речью по результатам экзит-пола: ТОП-5 ярких цитат политика". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй тур выборов президента онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 21:26

Опубликованы первые данные национальных экзит-полов

Зеленский отреагировал на данные экзит-пола: "Квартал" можно переименовать

Сегодня, 20:29

Зеленский поблагодарил всех украинцев за их выбор

Результаты экзит-пола: стали известны первые итоги выборов

Сегодня, 20:04

Голосование на участках в Украине завершилось в 20:00

Зеленский прокомментирует результаты экзит-полов: что происходит в штабе кандидата

Сегодня, 19:49

Журналисты уже ждут заявлений претендента на пост президента Украины

Зеленский объяснил, зачем показал свой бюллетень

Сегодня, 16:39

Кандидат в президенты рассказал, почему нарушил тайну голосования

Остаюсь детским врачом: "доктор Комаровский" прояснил ситуацию с Зеленским

Сегодня, 16:07

Известный педиатр рассказал, чем занимается в команде Владимира Зеленского

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Настя Каменских поразила образом: новое фото

11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Выбившуюся из сил собаку нашли в море за 217 км от берега

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

От красивой полицейской ФРГ ушел парень из-за ее популярности

Фото звезд, доказывающих, что красота подарена вовсе не природой

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

5 жен олигархов, которых не поменяли на подруг помоложе

После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену