Договоренности с Россией и Ближний Восток: детали разговора Зеленского с Помпео

На Банковой рассказали, о чем президент говорил с госсекретарем США

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Charles Platiau

Эскалация на Ближнем Востоке и договоренности, достигнутые на саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, стали главными темами телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео 6 января.

В частности, как сообщили в пресс-службе Офиса президента, они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", – отметили у Зеленского.

Кроме того, глава государства сообщил Майку Помпео подробности договоренностей, которые были достигнуты на "нормандской встрече", и планы Киева по восстановлению мира на Донбассе.

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Глава Госдепа, в свою очередь, отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

Зеленский поблагодарил США за поддержку в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма, а также выразил особую благодарность своему коллеге Дональду Трампу и Конгрессу за решение предоставить финансовую и материальную помощь украинскому сектору безопасности и обороны.

"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", – добавили в ОП.

Стороны также обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Напомним, что визит Майка Помпео должен был состояться 3 января, однако из-за обострения отношений США с Ираном на фоне целого ряда событий, который завершился ликвидацией командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймни, поездка госсекретаря была отложена.

Этот визит должен стать для Помпео первым после избрания Зеленского президентом. Ранее они еще не встречались лично. До сих пор самым высокопоставленным членом администрации Трампа, которые приезжали в Украину после смены власти, был министр энергетики Рик Перри – он возглавил американскую делегацию на инаугурации Зеленского в мае.

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