Зеленский заехал за кофе на МакДрайв: появилось видео

Глава государства на «Тесле» как обычный клиент скупился в «Макдональдсе»

Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский без охраны и кортежей заехал в McDonald’s на автомобиле Tesla и купил кофе во время интервью "Откровенно с президентом", чем обрадовал сотрудников заведения.

Он признался, что почти каждое утро после пробежек пьет кофе и отметил, что у него есть пару точек, где его покупает.

Президент подъехал к одному из ресторанов McDonald’s на МакДрайв и заказал эспрессо, но согласился на предложение сотрудника добавить к этому еще и пирожок.

Реклама

Зеленский начал продвигаться на автомобиле дальше и его узнали как клиенты заведения, так и сотрудники, которые тепло встретили президента и отдали его заказ.

Отметим, что глава государства не стесняется заказывать еду или напитки в обычных заведениях. Особенно он отличился в мае, когда стал президентом. Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский опубликовал неожиданное фото с шаурмой. Вместе с ним были и его помощники, в частности глава Офиса президента Андрей Богдан.

Также Зеленский собирался повесить в Офисе президента картину с шаурмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама