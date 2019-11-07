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Зеленский заехал за кофе на МакДрайв: появилось видео

7 ноября, 19:53

Глава государства на «Тесле» как обычный клиент скупился в «Макдональдсе»

Скриншот

Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский без охраны и кортежей заехал в McDonald’s на автомобиле Tesla и купил кофе во время интервью "Откровенно с президентом", чем обрадовал сотрудников заведения.

Он признался, что почти каждое утро после пробежек пьет кофе и отметил, что у него есть пару точек, где его покупает.

Президент подъехал к одному из ресторанов McDonald’s на МакДрайв и заказал эспрессо, но согласился на предложение сотрудника добавить к этому еще и пирожок.

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Зеленский начал продвигаться на автомобиле дальше и его узнали как клиенты заведения, так и сотрудники, которые тепло встретили президента и отдали его заказ.

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Отметим, что глава государства не стесняется заказывать еду или напитки в обычных заведениях. Особенно он отличился в мае, когда стал президентом. Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский опубликовал неожиданное фото с шаурмой. Вместе с ним были и его помощники, в частности глава Офиса президента Андрей Богдан.

Также Зеленский собирался повесить в Офисе президента картину с шаурмой.

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кофе макдональдс Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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