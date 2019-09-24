Макрон сказал, когда может состоятся встреча в "нормандском формате"

/ Фото: AFP

Встреча в "нормандском формате" может состояться в течение ближайших недель.

Об это сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", – сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в "нормандском формате".

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

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