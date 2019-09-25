В США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров: онлайн трансляция

/ Фото: president.gov.ua

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В воскресенье стала известна подробная программа поездки Зеленского. По плану, в понедельник гарант посетил украинский музей в Нью-Йорке и пообщался с представителями нашей общины в США.

Во вторник вечером Зеленский принимает участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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В среду президент своим выступлением откроет утреннюю панель сессии. В этот же день запланирована и часовая встреча Зеленского с Трампом. Наконец, в четверг гарант обсудит украинские вопросы с деловыми кругами США, рейтинговыми агентствами и посетит мемориал памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, основное задание встречи Трампа и Зеленского — установить личный контакт и обсудить перспективы двусторонних отношений. Он также рассказал, что есть "целый список проблем", который нужно пройти с США. При этом Пристайко добавил: некоторые вопросы — пока на уровне бизнес-идеи, как, например, проблемы энергетической безопасности Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отметил, что имел замечательный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Но Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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