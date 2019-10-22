Зеленского пригласили в Бразилию

Балсонару и Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после интронизации императора Японии Нарухито провел встречу с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Главы государств обсудили ряд экономических вопросов, сообщает Офис президента Украины.

Встреча проходила в расширенном составе, присутствовали члены делегаций. Глава украинского государства намекнул бразильцам о больших экономических возможностях в Украине.

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"Бразилия – наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских – в Бразилии. У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", – сказал Зеленский.

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Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алькантара".

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины, а Жаир Болсонару, в свою очередь, пригласил президента Украины в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

А 22 октября Зеленский провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они ожидаемо обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию с переговорами по Донбассу.

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