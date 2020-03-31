Первого парламентария, заразившегося COVID-19, уже выписали домой

В течение некоторого времени будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей

Проходившего лечение от коронавирусной инфекции народного депутата Украины Сергея Шахова, который ранее показал, чем кормят в больнице, уже выписали из домой.

Об этом сообщил сам нардеп в видеообращении, размещенном на страничке в Facebook.

"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы", – сказал он.

Шахов отмечает, что в течение некоторого времени будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.

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Напомним, ранее в Киевской области подтвердили коронавирус у нардепа Сергея Шахова и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы.

Шахов по совету врачей остался в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

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Кроме того, коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа "Довира"). Однако первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Также мы сообщали, что коронавирус был выявлен у народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева.

Всего сейчас известно о семи инфицированных коронавирусом депутатах Верховной Рады.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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