Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости политики

Зеленскому передали подарок от Лукашенко

16 июня, 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер также получил приглашение посетить Беларусь

На Банковой сегодня состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой. От белорусского президента Александра Лукашенко Сокол передал подарок для украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба посольства Беларуси.

Сокол и Жовква обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно. Обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

Реклама

В то же время от белорусского президента передано приглашение Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Также Сокол передал Жовкве подарки от Лукашенко, адресованные Зеленскому и его супруге – белорусские вышиванки. Это ответный подарок, поскольку в мае Зеленский отправлял мировым лидерам украинские вышиванки.

В тренде
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО

В своем послании Лукашенко отмечает, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами".

Напомним, в сентябре прошлого года в Минске состоялось эксклюзивное интервью Лукашенко с украинскими ведущими телеканалами и информагентствами. Присутствовали там и представители телеканала "Украина" и команды "Сегодня".

Реклама

По итогам встречи, чтобы президент Беларуси чаще вспомнил об Украине, команда "Сегодня" оставила на память подарок — украинскую вышиванку. Ее лично вручил Александру Григорьевичу главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак. Смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь подарок вышиванка Владимир Зеленский Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра ПорошенкоПолитика
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфире
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфиреПолитика
"Единый кандидат от украинских сил": Тимошенко поддержит Ляшко на выборахПолитика
У Лаврова отреагировали на
У Лаврова отреагировали на "поздравление" от контрразведчиков СБУПолитика
Умер 34-летний глава Деснянской РГА
Умер 34-летний глава Деснянской РГАВласть
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагноз
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагнозПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять