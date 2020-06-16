Зеленскому передали подарок от Лукашенко

На Банковой сегодня состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой. От белорусского президента Александра Лукашенко Сокол передал подарок для украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба посольства Беларуси.

Сокол и Жовква обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно. Обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

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В то же время от белорусского президента передано приглашение Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Также Сокол передал Жовкве подарки от Лукашенко, адресованные Зеленскому и его супруге – белорусские вышиванки. Это ответный подарок, поскольку в мае Зеленский отправлял мировым лидерам украинские вышиванки.

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В своем послании Лукашенко отмечает, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами".

Напомним, в сентябре прошлого года в Минске состоялось эксклюзивное интервью Лукашенко с украинскими ведущими телеканалами и информагентствами. Присутствовали там и представители телеканала "Украина" и команды "Сегодня".

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По итогам встречи, чтобы президент Беларуси чаще вспомнил об Украине, команда "Сегодня" оставила на память подарок — украинскую вышиванку. Ее лично вручил Александру Григорьевичу главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак. Смотрите видео:

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