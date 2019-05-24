Зеркаль: не стоит искать "зраду" в решениях Международного трибунала по морякам

Она отметила, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права

Елена Зеркаль. Фото: Facebook

Любое решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков поможет освободить украинских военнопленных. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей, Международный трибунал по морскому праву объявит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков", – написала Зеркаль.

Она напомнила, что решение Трибунала о мерах, которые должна принять Россия, будет известно завтра в 12:00 по Гамбургу.

"Надо понимать, формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу и сразу искать "зраду". Гадать заранее, какими именно будут формулировки и взвешивать шансы – дело бесполезное", – написала заместитель министра.

Она отметила, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, а формулировки, которые использует Суд в своем решении, зависят от целого ряда правовых вопросов.

"Две недели назад мы представили в Гамбурге тщательно обоснованную и исчерпывающую позицию по всем вопросам. Подчеркиваю, что любые меры, определенные Трибуналом, помогут освободить наших моряков", – написала Зеркаль.

Дипломат одновременно подчеркнула, что чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.

"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", – добавила она.

По словам заместителя министра, о следующих шагах МИД она расскажет завтра сразу после объявления приказа Трибунала.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В свою очередь Москва отреагировала на намерения Киева, продолжая обвинять в инциденте в Керченском проливе украинскую сторону. Кроме того, Россия не хочет, чтоб разбирательство в Международном трибунале мешало незаконному расследованию в отношении украинских моряков.

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