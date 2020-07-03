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"Жаркая" пятница в Раде: отчет по наводнению, легализация казино и внеочередное заседание

3 июля, 09:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты никак не могут домучить закон об игорном бизнесе, возможно, уже сегодня примут

Сегодня Верховная Рада заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля по наводнению на западе Украины, после чего продолжит рассматривать закон о легализации игорного бизнеса, а затем, в 14:00, стартует внеочередное заседание по коронавирусным вопросам.

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Так, первым делом на сегодняшнем пленарном заседании состоится Час вопросов к правительству, на котором члены Кабинета министров, в том числе Шмыгаль, доложат о ситуации, которая сложилась на Прикарпатье, о мерах Кабмина по ликвидации последствий наводнения в регионе. Также депутатам расскажут о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19 и о практике решения кадровых вопросов, относящихся к конституционным полномочиям парламента.

После этого депутаты продолжат во втором чтении рассмотрение законопроекта №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Несмотря на то, что в повестке дня еще ряд законопроектов, но, судя по всему, как это было в предыдущие дни, все время уйдет на легализацию казино.

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На 14:00 лидеры фракций и руководство парламента договорились провести внеочередное заседание Рады для рассмотрения законопроектов по борьбе с коронавирусом и ликвидации последствий эпидемии. На данный момент пока не известно, какие именно документы будут вынесены в сессионный зал.

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на его увольнение. Его поддержал и профильный комитет ВР. В то же время нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, могут ли сегодня рассмотреть его отставку, а также назвала возможных кандидатов на замену Смолию.

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Верховная Рада игорный бизнес внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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