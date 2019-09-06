Журналист объяснил, почему Цемах не нужен Путину

Владимир Цемах / Фото: AFP

Бывший начальник т.наз. противовоздушной обороны Славянской бригады т.наз. "Донецкой народной республики" Владимир Цемах, являющийся важным свидетелем по делу сбитого Boeing рейса MH17 на Донбассе, не нужен президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на то, что Россия требует его обмена в числе 30 других лиц, удерживаемых за решеткой в Украине.

Об этом журналист Юрий Бутусов рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Путину нужен не сам Цемах. Его показания не имеют ключевого, важного значения. Путину надо расстроить позицию Украины по делу Boeing, показать, что Украина может пойти на уступки, навязать ей свою политическую позицию. Россия будет проводить свою кампанию расследования трагедии с Boeing. И будет демонстрация "непоследовательности" Украины, которая вначале обеспечивает доставку (на подконтрольную Киеву территорию. – Ред. ) ценного участника операции и выдвигает против Цемаха подозрения. А теперь мы получаем ситуацию, когда Украина возвращает подозреваемого России", – посетовал Бутусов.

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Но то, что Путин требует возвращения Цемаха, подтверждает его значение как участника этой операции, резюмировал журналист.

Бутусов также рассказал, что проводя операцию по вывозу Цемаха, погиб украинский спецназовец, народный герой Александр Колодяжный.

Кроме того, остается не расследованной гибель еще четырех украинских воинов.

"Цемах говорит не только о том, что он знает, кто сбил Boeing. Он рассказывает, что был участником боя 6 августа 2014 года, в котором были убиты пленные украинские военные... Это убийство не расследовано, к сожалению. Не успели установить, кто подчинялся Цемаху в этом бою, кто убивал наших солдат. Все это упущено", – подчеркнул Бутусов.

Напомним, 5 сентября под личное обязательство суд освободил одного из главарей боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению Boeing рейса MH17 на Донбассе и выступающего одним из основных свидетелей по делу об авиакатастрофе в 2014 году.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

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