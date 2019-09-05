Суд освободил одного из главарей боевиков "ДНР", причастного к крушению "Боинга" на Донбассе

Владимир Цемах выступает одним из основных свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 в 2014 году

Скриншот сюжета телеканала "Настоящее время"

Украинский суд приказал освободить из-под ареста донбасского боевика Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к авиакатастрофе "малазийского Боинга"MH17 в 2014 году под Грабово на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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5 августа – спустя пару дней после того, как Цемаху продлили арест – Киевский апелляционный суд постановил освободить его на 60 дней под личное обязательство.

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Подсудимый должен будет прибывать на вызовы к следователю, прокурору и в суд, без разрешения которых он не может покидать населенный пункт, в котором проживает. Кроме того, он обязан уведомлять о смене места жительства и работы.

Стоит отметить, что Цемах предположительно входит в список удерживаемых Украиной граждан России, которых Кремль хочет обменять на украинцев, заключенных на территории РФ и в Крыму.

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Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

"Мужик с трудом держался на ногах", — утверждают источники, приближенные к украинским спецслужбам.

Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления.

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