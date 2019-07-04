СБУ добыла на Донбассе важного свидетеля по делу MH17

Экс-начальник ПВО бригады "ДНР" может дать ценные показания

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Служба безопасности Украины задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом сообщил Українським Новинам его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

О том, что украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию, ранее сообщали СМИ сепаратистов.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита G20 в Осаке заявил, что Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

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