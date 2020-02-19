"200 скорых для Украины": подарить людям веру в помощь и спасение

Уникальный медицинский автомобиль Фонда предназначен не только для транспортировки пациентов в больницы, но и экстренного спасения тяжелобольных

/ Фото: fdu.org.ua

Бездорожье для этих автомобилей не проблема. В любую непогоду уникальные скорые-внедорожники от Фонда Рината Ахметова преодолевают десятки и сотни километров, чтобы спасать жизни. Достоинства одной из таких машин уже оценили жители села Коломийцево Днепропетровской области.

Один из вызовов – жалобы на сердце. Василию Заименко 60 лет, большую часть жизни он проработал на стройке. Тяжелый труд сказался на здоровье. Бывает, что из-за боли в груди мужчина не может уснуть ночь напролет. Оборудование новой скорой позволило семейному врачу Надежде Пашковой прямо на месте определить степень угрозы.

"Микроинсульта нет, но присутствуют нарушения сердечного ритма. Нужно немножко поддержать сердечко", – рассказала пациенту Надежда Пашкова.

Диагноз был оперативно установлен благодаря современному оборудованию.

"Когда мы приезжаем на такой машине, то люди знают: о них думают, заботятся. А видя оборудование, понимают, что помощь обязательно будет. Раньше на УАЗиках ездили, в которых совершенно ничего не было", – говорит Надежда Пашкова о своих впечатлениях от работы на новой скорой.

Эмоции медиков в полной мере обоснованы. Ведь уникальный медицинский автомобиль Фонда предназначен не только для транспортировки пациентов в больницы, но и экстренного спасения тяжелобольных. В салоне есть все необходимое для помощи при сахарном диабете и различных комах. А также аппарат для оксигенотерапии и электрокардиограф.

В тренде На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

Жители Коломийцево признаются, что раньше такое видели разве что в кино.

"Готовы руки целовать врачам, которые спасают людей. И, конечно, спасибо Ринату Ахметову за такие скорые для сельских амбулаторий и больниц", – сказала местная жительница Марина Цапко.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал государственным учреждениям здравоохранения такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама