"200 скорых для Украины": врачи рассказали, как новые машины помогают спасать жизни

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Современная медицина должна быть не роскошью, а нормой жизни. Реализовать это помогает проект "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова, в рамках которого 10 декабря в Киеве передали 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Новые скорые, оборудованные по последнему слову медицинской техники, отправились спасать жизни в небольших городах и селах, отдаленных от областных центров.

Всего за полгода удалось воплотить в жизнь уникальный для Украины проект, который стал крупнейшим для "неотложки" за 28 лет независимости нашей страны. Больницы, амбулатории и станции скорой помощи получили от Фонда Рината Ахметова 114 "реанимаций на колесах", детские больницы – 22 неонатальные скорые, которые уже спасают жизни новорожденных деток. В самые отдаленные населенные пункты уехали 64 уникальных медицинских внедорожника, которым не страшны ни горная местность, ни бездорожье.

Новые машины получили бригады скорой помощи по всей Украине. Медики "неотложки" делятся историями о том, как современные скорые помогают им спасать жизни маленьких и взрослых пациентов. Так, недавно в Черкасской области произошел пожар в частном доме, в котором сильно пострадал девятимесячный мальчик. Врачи рассказали, что на новой машине его вовремя довезли до больницы и спасли. Сейчас малыш выздоравливает.

Особенно ценны новые скорые в прифронтовой зоне. В ноябре жительница Марьинки попала под обстрел и получила серьезное ранение. Бригада, которая работает на машине от Фонда Рината Ахметова, смогла оперативно доставить ее в реанимацию. Сейчас женщина – в больнице, ее состояние врачи оценивают, как стабильное. Еще одна жительница Марьинки также была спасена благодаря современной машине: у женщины произошло осложнение беременности. Скорая доставила будущую маму в отдаленную больницу по бездорожью, дорога заняла несколько часов.

Машины скорой помощи от Фонда Рината Ахметова сейчас работают по всей стране, от Ужгорода до Станицы Луганской, от Ровенской области до Николаевской. Врачи "неотложки", работающие в глубинке, признаются: раньше о таких машинах там можно было лишь мечтать. Например, финальный автомобиль №200, переданный в рамках проекта "200 скорых для Украины", отправляют в Погорельскую амбулаторию (Черниговская область), в которой более 35 лет работает семейная пара врачей. В их ведении – здоровье более двух тысяч жителей ближайших сел.

"Наш район – самый отдаленный в области: 180 километров от Чернигова. У нас 20 фельдшерских пунктов и 5 амбулаторий. Радиус обслуживания в районе – очень большой: 40-45 километров. Эта машина с медицинским оборудованием очень нам нужна для предоставления помощи жителям сельской местности. Там есть электрокардиограф, дефибриллятор, носилки для тяжелобольных, устройство для иммобилизации при травмах шейного отдела, кислородный баллон – это очень необходимое оборудование. Мы очень ждали такую машину", – рассказала Иваненко Таисия, генеральный директор Семеновского районного центра первичной медико-санитарной помощи.

Не секрет, что во многих государственных больницах автопарк не обновлялся годами, врачам приходится работать на машинах, которые часто ломаются и давно устарели. Особенно эта проблема ощутима в сельской местности и маленьких городах. Проект "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова помог решить этот вопрос.

"У нас очень старый автопарк. У нас девять семейных врачей, и возможности добраться до пациентов вообще нет. Эту машину мы очень ждали, потому что у нас очень плохие дороги в сельском районе. Как внедорожник, она очень подходит для транспортировки пациентов, для посещения больных, она бесценна по проходимости. Я думаю, это будет нам очень хорошее подспорье. А дефибриллятора, который есть в этой машине, у нас в центре не было вообще. Для нашего сельского района – это бесценно", – рассказала главврач центра первичной медико-санитарной помощи в Черниговке (Запорожская область).

Радиус обслуживания пациентов подразделений центра в Черниговке – около 50 километров, и благодаря новому внедорожнику врачи смогут оперативно добраться даже в самые отдаленные села. В целом, двести новых, оборудованных по европейским стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи позволят врачам по всей Украине осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год. А значит – медики спасут миллионы жизней украинцев.

"Проект "200 скорых для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. Теперь медики во всех областях страны смогут приезжать к пациентам быстрее, а помогать – эффективнее. Спасибо медикам за ежедневную борьбу за жизнь и здоровье людей. Фонд гордится тем, что смог сделать вашу работу более комфортной", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Сейчас Фонд Рината Ахметова предлагает врачам рассказывать о своей непростой работе. Для этого проводится специальный конкурс. Все, что нужно для участия в нем – опубликовать свой видеоролик или рассказ на личной странице, или странице своего медицинского учреждения, или громады с хештегами #ФондРинатаАхметова и #200скорыхДляУкраины. Победители получат ценные призы.

Отметим, что "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова – первый в стране крупнейший частный благотворительный проект в сфере экстренной и первичной медицины. Он реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова – единственного благотворителя, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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