90 угнанных авто за месяц вернули владельцам полицейские Днепра: видео

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Почти 90 угнанных автомобилей смогли найти и вернуть владельцам полицейские Днепра только за месяц. Отыскать машины помогли записи с камер наблюдения. Сейчас их в городе 850. Приборы следят за центром, главными автомагистралями и выездами из Днепра. До конца года местные власти планируют увеличить количество камер до 1200. Потому что они не только помогают оперативно раскрывать преступления, но и способствуют уменьшению количества краж, говорит мэр Борис Филатов. Он побывал в ситуационном центре Днепра, где патрульные проводили учения по розыску угнанных авто.

"За последнее время значительно сократились кражи люков, кражи заборов, несанкционированные сдачи металлолома. Мы и дальше будем развивать систему ситуационного центра", – отмечает Борис Филатов.

Дмитрий Цимиренко, директор КР "ИнфосоветДнепр":

"В течение этого времени любой горожанин может обратиться к нам и получить информацию о событии, которое произошло в конкретном месте в конкретный промежуток времени. Это абсолютно бесплатно. Мы предоставляем эту информацию".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как СБУ ликвидировала опасную банду угонщиков элитных иномарок. Участники группировки переоборудовали и продавали украденные авто по запчастям. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение.

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