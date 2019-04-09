Аллея сакур расцвела в Кривом Роге

Через день-два начнется массовое цветение

Аллея сакур расцвела в Кривом Роге 2019-04-09T16:56:00+03:00 Днепр Через день-два начнется массовое цветение















В Криворожском ботаническом саду зацвела аллея сакур. Об этом сообщил отдел прессы и информации ботсада на своей официальной странице в соцсети.

"Первые самые смелые цветы уже украшают сакуры. Через день-два начнется массовое цветение", – сообщает ботанический сад.

В Кривом Роге аллея сакур появилась в 2015 году благодаря воплощению социальной программы группы Метинвест Кривой Рог. Саженцы были привезены из Хмельницкой области, а именно — из города Каменец-Подольский.

Отметим, в Японии сакура символизирует непрочность и скоротечность бытия. Согласно японскому поверью каждый цветок сакуры рассказывает о судьбе ребенка. Существует легенда: чтобы доказать правителю Сегуну жестокость князя Хотты, смелый старшина деревни Сакура привел к нему своих детей и показал их спины, сплошь покрытые побоями княжеских слуг. Наказанный князь Хотта затаил смертельную обиду на жалобщика. Ему удалось тайком схватить Сакуру с детьми. Он привязал их к вишне и запорол до смерти. С тех пор вишни в Японии цветут розовыми цветами, ведь их окропила кровь безвинных детей сакуры.

Напомним, под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов. В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек.

Ранее мы писали, что в Днепре посреди зимы распустились африканские цветы. Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время.

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