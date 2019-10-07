Авария у общежития в Днепре: помещения и подвалы здания проверят

Фото: dp.informator.ua

После обвала грунта у общежития на проспекте Дмитрия Яворницкого здание находится под непрерывным наблюдением профильных служб.

Как сообщает "Информатор", на доме установили специальные маячки, по которым следят за смещением фундамента. За все время здание сместилось на один сантиметр — этот показатель зафиксировали еще в день происшествия, и с тех пор он не менялся.

Реклама

Кроме того, сегодня утром во время заседания экстренной комиссии было принято решение пустить специалистов внутрь здания для обследования, а также осмотреть подвалы. Заниматься этим профильные службы будут на протяжении дня и к 18:00 уже обещали дать результаты.

В тренде Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

Напомним, 5 октября в Днепре под зданием общежития произошел провал грунта – на углу пятиэтажного здания просел асфальт и образовался провал размером глубиной около 1,5 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой уже есть большие трещины. Из здания отселили более 200 людей.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепре из-за провала грунта у общежития университета "Днепровская политехника" ограничили движение транспорта – город сковали пробки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама