Безопасность прежде всего: днепровские энергетики внедряют новые технологии охраны труда
Что же может произойти, если не надеть каску, или защитные очки, новичкам показывают в специальной лаборатории
Новые технологии в сфере охраны труда постоянно внедряют днепровские энергетики. Предприятие успешно прошло проверку немецких аудиторов. Журналисты выяснили, что получить такой сертификат для компании — это настоящее испытание и признание.
Инструктажи по охране труда сотрудники ДТЭК Днепровские электросети проходят дважды в неделю и каждый раз, когда выезжают на объекты.
Что же может произойти, если не надеть каску, или защитные очки, новичкам показывают в специальной лаборатории. Таких в Украине больше нет.
На предприятии ежеквартально объявляют, были травмы на рабочих местах. Работники трех лучших подразделений получают премии. "Вознаграждаются" и худших: они получают — золотые, серебряные и бронзовые костыли.
Дни охраны труда ДТЭК Днепровские электросети проводит на специальных полигонах.
На предприятии берут в работу современные методы – с начала года работают на линии под напряжением со специальной защитой и инструментами. Уровень охраны труда в ДТЭК Днепровские электросети недавно оценили иностранные аудиторы. Проверку проводила немецкая компания TÜV SÜD – одна из самых авторитетных в мире. Опытом днепровские энергетики теперь хотят делиться со всеми коллегами в Украине.
Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м.
Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.
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