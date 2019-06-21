Безопасность прежде всего: днепровские энергетики внедряют новые технологии охраны труда

Что же может произойти, если не надеть каску, или защитные очки, новичкам показывают в специальной лаборатории





Новые технологии в сфере охраны труда постоянно внедряют днепровские энергетики. Предприятие успешно прошло проверку немецких аудиторов. Журналисты выяснили, что получить такой сертификат для компании — это настоящее испытание и признание.

Инструктажи по охране труда сотрудники ДТЭК Днепровские электросети проходят дважды в неделю и каждый раз, когда выезжают на объекты.

Что же может произойти, если не надеть каску, или защитные очки, новичкам показывают в специальной лаборатории. Таких в Украине больше нет.

На предприятии ежеквартально объявляют, были травмы на рабочих местах. Работники трех лучших подразделений получают премии. "Вознаграждаются" и худших: они получают — золотые, серебряные и бронзовые костыли.

Дни охраны труда ДТЭК Днепровские электросети проводит на специальных полигонах.

На предприятии берут в работу современные методы – с начала года работают на линии под напряжением со специальной защитой и инструментами. Уровень охраны труда в ДТЭК Днепровские электросети недавно оценили иностранные аудиторы. Проверку проводила немецкая компания TÜV SÜD – одна из самых авторитетных в мире. Опытом днепровские энергетики теперь хотят делиться со всеми коллегами в Украине.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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