Был абсолютно здоровым: врачи рассказали подробности смерти ребенка от гриппа в Днепре

Мать пробудилась из комы, чтобы покормить грудью дочь / Фото: Pixabay

В Днепре до последнего боролись за жизнь двухлетнего мальчика, который скончался от гриппа. Но болезнь развивалась слишком быстро и не оставила врачам никаких шансов, сообщает издание "Наше місто".

"Ребенок не относился к группе риска, у него не было хронических заболеваний, и часто он не болел. И родители обратились вовремя. Но вирус был настолько токсичным, что дал ярко выраженный интоксикационный синдром. Все произошло за считанные минуты. При госпитализации пациент получал и противовирусную, и дезинтоксикационная терапию", – рассказал генеральный директор КНП "Городская детская клиническая больница № 6" Виктор Слатвицкий.

Мужчина добавил, что у умершего ребенка был вирус гриппа А (H1N1) (так называемый свиной грипп – ред.) По его словам, мальчика госпитализировали в больницу в полночь 21 января, а уже около 17:00 он умер.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемическийсезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек.

О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете:

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