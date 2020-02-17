"Было всего лишь 30": в страшном ДТП в Днепре погиб известный общественник (фото)

Александр Усачев / Фото: Facebook

В страшном ДТП в Днепре, которое произошло 16 февраля на проспекте Слобожанском, погиб местный общественный деятель Александр Усачев. Об этом в соцсетях сообщают его друзья.

"Друзья, вчера в результате ДТП погиб мой Друг, ведущий праздников Александр Усачев... Словами ничего уже не исправить.... Поэтому, покойся в мире, Братик! Ему было всего лишь 30... Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли... Люди, успевайте любить друг друга... Жизнь, это всего лишь миг", – написал пользователь под ником Min Syo Min.

На странице Александра Усачева указывается, что он учился в Днепропетровском колледже культуры и искусств. В последнее время занимался организацией праздников и различных мероприятий.

В профиле Александра много фото с друзьями, он всегда улыбчив и доброжелателен.

"В аварии погиб друг, достойнейший житель Райончика и участник проекта "Райончик" Ведущий Праздников Александр Усачев. В тяжелом состоянии его маленькая дочь", – сообщает "Реальный Левобережный".

Как сообщал сайт "Сегодня", в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Как выяснилось, копы обратили внимание на Audi, когда его пассажир открыл заднюю дверь во время движения и начал звать на помощь. Полицейские бросились мужчине на помощь и попытались остановить преступников. На требование патрульных остановиться никто не реагировал – автомобиль только ускорился.

Погоня продолжалась около 10 минут. На одном из перекрестков проспекта Слобожанского и улицы Воронежской водитель Audi не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Еще один мужчина, Александ Усачев, отец ребенка, погиб на месте.

Ранее "Сегодня" рассказывали, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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