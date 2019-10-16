Чтобы было тепло: более 400 млн гривен направил ДТЭК на подготовку Приднепровской ТЭС к зиме

ДТЭК Приднепровская ТЭС

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Четыре энергоблока отремонтировали, пять километров теплотрасс обновили – так ДТЭК Приднепровская ТЭС готовится к работе зимой. Чтобы отопительный сезон прошел без срывов, энергетики вложили в ремонт и модернизацию оборудования более 400 млн грн.

Левый берег Днепра будет с теплом. Специалисты ДТЭК Приднепровской ТЭС отремонтировали энергоблоки №7, №8, №9 и №10 и насосную станцию, – обновили насосы, фильтры и теплофикационных оборудования.

Именно ДТЭК Приднепровская ТЭС подает тепло на коммунальное предприятие "Комэнергосервис", которое поставляет его по одним из самых низких в Днепре тарифов.

"Мы заменили более 1000 метров подземной теплотрассы, а еще – утеплили 4,5 километра надземных коммуникаций. От стабильной работы Приднепровской ТЭС и отремонтированных коммуникаций зависит, будет ли тепло в квартирах днепрян, живущих на Левом берегу. Поэтому мы подходим к вопросу ремонта и подготовки к холодам со всей ответственностью", – подчеркнул директор ДТЭК Приднепровской ТЭС Анатолий Боричевский.

Чтобы уверенно перезимовать, станция продолжает накапливать уголь. Сейчас на складе более 100 тыс. тонн. С таким объемом ТЭС может работать почти два месяца двумя энергоблоками по 150 МВт. Отметим, что этой зимой будет работать и модернизированный энергоблок №10. Его перевели на отечественный уголь газовой группы и построили новый электрофильтр.

Напомним, что на складах ТЭС ДТЭК уже миллион тонн угля .

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что премьер Алексей Гончарук пообещал своевременное начало отопительного сезона в Украине.

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