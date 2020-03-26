COVID-19 в Днепропетровской области: инфекцию подтвердили еще у одного человека

В Днепропетровской области подтвердили третий случай инфицирования коронавирусом. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Сейчас инфицированный находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение.

"Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо. Наша задача сейчас сдерживать массовое распространение болезни в регионе. Для этого введены строгие карантинные меры", - рассказал Бондаренко.

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Также он отметил, что сейчас всех, с кем мог контактировать мужчина, ищут. Этих людей хотят обследовать и обеспечить их изоляцию.

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Напомним, первые два случая заражения в регионе подтвердили у семейной пары. Как выяснилось, супруги недавно вернулись из Франции – за ними наблюдают медики. Зараженные чувствуют себя хорошо и высокой температуры у них нет.

Также сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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