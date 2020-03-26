Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

COVID-19 в Днепропетровской области: инфекцию подтвердили еще у одного человека

26 марта, 10:08

Тина Наринецкая

За мужчиной пристально наблюдают медики

В Днепропетровской области подтвердили третий случай инфицирования коронавирусом. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Сейчас инфицированный находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение.

"Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо. Наша задача сейчас сдерживать массовое распространение болезни в регионе. Для этого введены строгие карантинные меры", - рассказал Бондаренко.

Реклама

Также он отметил, что сейчас всех, с кем мог контактировать мужчина, ищут. Этих людей хотят обследовать и обеспечить их изоляцию.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Напомним, первые два случая заражения в регионе подтвердили у семейной пары. Как выяснилось, супруги недавно вернулись из Франции – за ними наблюдают медики. Зараженные чувствуют себя хорошо и высокой температуры у них нет.

Также сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мужчина Кривой Рог коронавирус Днепропетровская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправокДнепр
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимости
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимостиДнепр
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...