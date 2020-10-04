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Дмитрий Шевчик: Кривой Рог вносит немалую часть в ВВП Украины

4 октября, 10:35

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Такой город, по словам предпринимателя, должен развиваться

Город Кривой Рог в Днепропетровской области приносит 7% в ВВП страны, именно поэтому его необходимо развивать. Об этом заявил гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик в эфире проекта "Украина выбирает" на телеканале "Украина 24".

"Кривой Рог сегодня вносит в ВВП страны 7%, по Днепропетровской области – 38%. Город, жители которого в принципе так много делают для страны, должен быть и комфортным, современным и безопасным", – считает предприниматель.

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Именно поэтому, по словам Шевчика, в Кривом Роге необходимо развивать все социально важные сферы. В частности, предприниматель упомянул медицину, образование и развитие спортивного образования. По его словам, при бюджете города это вполне реализуемые цели.

Особое внимание, по словам Шевчика, необходимо уделить инфраструктуре города. Ведь именно ей необходимы серьезные перемены.

Также Дмитрий Шевчик говорил, что его сферу деятельности определил родной город. По его словам, Кривой Рог – очень промышленный и трудовой город.

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ВВП Кривой Рог Днепропетровская область
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