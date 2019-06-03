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Днепр год без алкоголя после 22:00: как изменилась преступная статистика

3 июня, 16:18

После введения запрета на продажу алкоголя ночью копов реже вызывали на драки, но больше хулиганили

Фото: Pixabay

С момента запрета продажи алкоголя ночью прошел ровно год. Так, 24 мая в мэрии Днепра приняли решение с 22:00 до 7:00 ограничить продажу спиртных напитков навынос. Отдохнуть с бокалом в это время разрешили лишь в заведениях общепита при наличии у кафе и ресторанов соответствующей лицензии.

За 12 месяцев сухой закон дал свои плоды: по информации мэра Бориса Филатова, в городе на 75% уменьшилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей и на 20% — снизилась численность хулиганских действий и драк. Однако следовать запрету спешат не все. "Сегодня" выяснили, какие обходные пути нашли продавцы спирта и как изменилась преступная статистика (см. инфографику).

ГДЕ ПРОДАЮТ. Чтобы лично убедиться в действенности ограничения спустя год, мы провели собственную инспекцию. Если продавцы супермаркетов наотрез отказывают в продаже, то с киосками дела обстоят несколько иначе. Например, в районе 12-го Квартала горожане могут купить алкоголь в заведении, которое работает под видом кафе. Причем адрес этого кафе нуждающимся говорят сами работники киосков.

В импровизированной закусочной бутылку пива можно без проблем взять навынос. Так же работает и одно из популярных заведений в центре города на ул. Глинки. Незаконно зарабатывают даже водители такси. В своих автомобилях они открывают так называемые бары-багажники, из которых продают спиртное.

В патрульной полиции говорят, что горожане не спешат сдавать нелегальные точки продажи, поскольку местные жители сами в этом не заинтересованы.

"Я не замечала, чтобы местные жители сообщали о каких-то точках продажи. Бывало такое, что жаловались на реализацию алкоголя без лицензии и продажу несовершеннолетним. Но это было еще до запрета продажи после 22:00", — рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции в области Людмила Копыленко.

ВЛИЯНИЕ ЗАПРЕТА. В весенне-летний период количество любителей отдохнуть на открытом воздухе со спиртным увеличивается. Нередко на фоне этого происходят драки, мелкое хулиганство и кражи. Часто от рук грабителей страдают люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и засыпают на улице.

"Мы опираемся на цифры. Распития алкоголя в общественных местах стало меньше. Уменьшение есть, но мы корректно не можем отследить, уменьшилось оно в ночное или дневное время. Возможно, на уменьшение показателей повлиял именно запрет продажи после 22:00. Между тем количество нетрезвых людей на улице и пьяных драк увеличивается в летний период под конец недели", — подчеркивают в отделе коммуникации патрульной полиции области.

Под снос: "кафе" с градусом

Даже спустя год чиновники и стражи порядка продолжают бороться с недобросовестными торговцами. На очереди — точки, которые прикрывают продажу спиртного в запрещенные часы вывеской "кафе". Таких барменов ждет закрытие и, в случае необходимости, демонтаж.

"Мы дальше будем непреклонны в вопросе ночной торговли алкоголем", — написал на своей странице в соцсети мэр города Борис Филатов.

Напомним, в Днепре профессора вуза обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов. Рекламу алкогольных напитков в соцсетях приписывают профессору вуза.


Ранее на испанском курорте Пальма-де-Майорка ввели жесткие наказания для любителей алкоголя. Любителям выпить грозят штрафы вплоть до трех тысяч евро. Ограничения коснулись и различных питейных заведений – баров, клубов и ресторанов.

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Тег запрет, алкоголь, сухой закон

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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