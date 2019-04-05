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В Днепре профессора вуза обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов

Сегодня, 19:10

Рекламу алкогольных напитков в соцсетях приписывают профессору вуза

В Днепре профессора вуза обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов Днепр Рекламу алкогольных напитков в соцсетях приписывают профессору вуза

В Днепропетровском строительном вузе профессора, который руководит одной из кафедр, обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов. Оказалось, что спиртные напитки выпускает предприятие, принадлежащее преподавателю, которое было спонсором множества молодежных конкурсов, призами в которых были алкогольные напитки.

Скандал вспыхнул после того, как случайно выяснилось – в соцсети на странице кафедры финансов и маркетинга житель Днепра Игорь Болдин увидел рекламу алкоголя. Спортсмена, который пропагандирует здоровый образ жизни, это возмутило.

"Проводились конкурсы, спонсором кафедры финансов и маркетинга была торговая марка алкогольно‑безалкогольный комбинат. Они давали подарки, призы, в том числе алкогольные напитки своим студентам", – заявил руководитель спортивного клубу.

Этими призами студенты даже хвастались в соцсетях.

"Получила прекрасный подарок от спонсора, вот такой вот мой подарок (показывает две бутылки алкоголя)", – заявила одна из победительниц.

Как выяснил Болдин, заведующий кафедры финансов и маркетинга одновременно является директором комбината, где производят спиртное.

"Это аморальный поступок. То, что человек, он является профессором, и использует маркетинговые шаги по продвижению алкогольной марки", – подчеркнул он.

Игорь пожаловался в министерство образования, министерство внутренних дел и прокуратуру. Студенты третьего курса, которые изучают финансы и маркетинг, о предприятии по изготовлению алкогольной продукции, на самом деле хорошо знают.

"Наш заведующий кафедрой там генеральный директор. Насчет конкурсов – да, есть конкурсы, которые они разыгрывают для студентов", – признала студентка Карина Пешук.

"Ничего такого страшного в рекламе нет, реклама есть везде. Ну не его, другого какого‑нибудь завода, ради бога", – считает студентка Лилия Гавришевская.

Журналисты "Сегодня" пообщались и с самим заведующим кафедрой. Он заверил, что никаких законов не нарушает, ведь прямо никого не призывает покупать алкоголь, а выступать спонсором конкурса и даже кафедры законодательство не запрещает.

"Ищут темную кошку там, где ее не надо искать. Выступаю за поддержку образования, за продвижение нашего вуза и других вузов, чтобы наша нация была образованной", – заявил Сергей Иванов, заведующий кафедры финансов и маркетинга Приднепровской академии строительства и архитектуры.

На скрытую рекламу алкоголя на странице кафедры отреагировало руководство вуза. Пропаганду алкогольных напитков среди молодежи назвали недопустимой и дважды созывали ученый совет.

"Понятно, что закон о рекламе не нарушался. Но, с другой стороны, нарушена просто этика. Если бы это рекламировались учебники, планшеты – это другое дело. А так – там алкоголь. Предупредили всех заведующих кафедры, чтобы, когда они размещали на своих страницах какую-то рекламу, думали об имидже академии", – рассказала Галина Евсеева, глава комиссии Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.

После скандала все посты с упоминанием об алкогольном предприятии со страницы кафедры удалили. Остались только объявления с приглашением на работу. Однако профессор-предприниматель сказал "Сегодня", что продолжить спонсировать конкурсы среди студентов, но теперь – без публичной рекламы.

Напомним, ранее на испанском курорте Пальма-де-Майорка ввели жесткие наказания для любителей алкоголя. Любителям выпить грозят штрафы вплоть до трех тысяч евро. Ограничения коснулись и различных питейных заведений – баров, клубов и ресторанов.

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Тег Днепр, вуз, студенты, реклама, декан, алкоголь, пропаганда, профессор

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Сегодня

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