Известный курорт в Испании ввел драконовские штрафы для пьяных туристов

Любителям спиртного следует дважды подумать, прежде чем ехать на Пальма-де-Майорку

Фото: Pixabay

Известный курорт в Испании ввел драконовские штрафы для пьяных туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10e/ff8/5c910eff82a96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10e/ff8/5c910eff82a96.jpg 2019-03-20T04:47:00+02:00 Евросоюз Любителям спиртного следует дважды подумать, прежде чем ехать на Пальма-де-Майорку

Городские власти испанского курорта Пальма-де-Майорка решили объявить бой любящим выпить туристам и запретить употреблять алкоголь на некоторых популярных районах: в четырех центральных районах и на популярном шестикилометровом пляже Платья-де-Пальма.

Начиная уже с 1 апреля нарушителям общественного порядка будут ждать жесткие штрафы – вплоть до 3 тыс. евро. Кроме того, ограничения коснутся и различных питейных заведений – баров, клубов и ресторанов.

Кроме того, заведениям в прибрежных районах города запретят проводить акции по принципе "два по цене одного".

Таким образом, муниципалитет популярного среди немецкой и британской молодежи города рассчитывает снизить количество инцидентов, происходящих с пьяными людьми – только за прошлый год они 15 раз выпадали с балконов, причем восемь случаев были смертельными.

Стоит отметить, что Пальма уже не впервые ограничивает правила для туристов. Напомним, в прошлом году местным жителям запретили сдавать квартиры в аренду путешествующим под угрозой огромных штрафов.

А вот на другом испанском курорте – Гран-Канария – ввели штрафы в 600 евро за рисунки на песке, объявив побережье важной частью экосистемы природного заповедника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Известный курорт в Испании ввел драконовские штрафы для пьяных туристов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.