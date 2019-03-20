Известный курорт в Испании ввел драконовские штрафы для пьяных туристов
Любителям спиртного следует дважды подумать, прежде чем ехать на Пальма-де-Майорку
Городские власти испанского курорта Пальма-де-Майорка решили объявить бой любящим выпить туристам и запретить употреблять алкоголь на некоторых популярных районах: в четырех центральных районах и на популярном шестикилометровом пляже Платья-де-Пальма.
Начиная уже с 1 апреля нарушителям общественного порядка будут ждать жесткие штрафы – вплоть до 3 тыс. евро. Кроме того, ограничения коснутся и различных питейных заведений – баров, клубов и ресторанов.
Кроме того, заведениям в прибрежных районах города запретят проводить акции по принципе "два по цене одного".
Таким образом, муниципалитет популярного среди немецкой и британской молодежи города рассчитывает снизить количество инцидентов, происходящих с пьяными людьми – только за прошлый год они 15 раз выпадали с балконов, причем восемь случаев были смертельными.
Стоит отметить, что Пальма уже не впервые ограничивает правила для туристов. Напомним, в прошлом году местным жителям запретили сдавать квартиры в аренду путешествующим под угрозой огромных штрафов.
А вот на другом испанском курорте – Гран-Канария – ввели штрафы в 600 евро за рисунки на песке, объявив побережье важной частью экосистемы природного заповедника.
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