Днепр оставили без "волн" у стадиона

В Днепре разгорелся скандал вокруг сноса известного памятника

Памятник у "Метеора" сровняли с землей. Фото: Информатор

Днепр оставили без "волн" у стадиона Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb5/81c/5c9bb581ce96e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb5/81c/5c9bb581ce96e.jpg 2019-03-27T19:47:00+02:00 Днепр В Днепре разгорелся скандал вокруг сноса известного памятника

В Днепре разгорелся скандал вокруг сноса одного из памятников архитектуры — "Днепровские волны", который стоял в районе стадиона "Метеор". 26 марта строительная техника сровняла его с землей.

Как стало известно, скульптура находилась на земле, которая принадлежит государству, а сам памятник был собственностью Южного машиностроительного завода. В городском совете Днепра отметили, что такое отношение к архитектурным памятникам влияет на общий имидж застройщика, который занимается благоустройством территории.

"Мэрия Днепра расценивает такие действия как акт вандализма и искажения культурного наследия города. По поручению городского головы Бориса Филатова муниципалитет обратится в областную прокуратуру с просьбой разобраться, почему с монументом поступили так позорно", — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрыйской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

Как уже сообщалось ранее, стоимость демонтажных работ оценивается в 300 тысяч гривен.

Мы также писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Днепр оставили без "волн" у стадиона". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.