Днепр оставили без "волн" у стадиона
В Днепре разгорелся скандал вокруг сноса известного памятника
В Днепре разгорелся скандал вокруг сноса одного из памятников архитектуры — "Днепровские волны", который стоял в районе стадиона "Метеор". 26 марта строительная техника сровняла его с землей.
Как стало известно, скульптура находилась на земле, которая принадлежит государству, а сам памятник был собственностью Южного машиностроительного завода. В городском совете Днепра отметили, что такое отношение к архитектурным памятникам влияет на общий имидж застройщика, который занимается благоустройством территории.
"Мэрия Днепра расценивает такие действия как акт вандализма и искажения культурного наследия города. По поручению городского головы Бориса Филатова муниципалитет обратится в областную прокуратуру с просьбой разобраться, почему с монументом поступили так позорно", — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрыйской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.
Как уже сообщалось ранее, стоимость демонтажных работ оценивается в 300 тысяч гривен.
Мы также писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.
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