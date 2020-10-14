Выборы в Днепре: кто идет в депутаты облсовета от 11 партий

Избрание депутатов днепропетровский областного совета пройдет в рамках очередных местных выборов 25 октября 2020 года. 11 партий представили своих кандидатов. Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с первыми десятками политических сил.

"Батьківщина"

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Антонина Ульяхина. 71 год, председатель Днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина", пенсионерка, депутат Днепропетровского областного совета 7-го созыва. Окончила Днепропетровский горный институт по специальности "автоматика и телемеханика". Тетя (младшая сестра матери) Юлии Тимошенко. Александра Сотула. Виктор Дубовик. Галина Булавка. Александр Сирый. Мария Бабенко. Гилал Исаев. Елена Плахотник. Виталий Скакуненко. Сергей Робкин.

Блок Вилкула "Украинская перспектива"

Евгений Удод. 47 лет, родился в Кривом Роге. Окончил Криворожский технический университет по квалификации горный инженер-электрик. Позже получил высшее образование в сфере госуправления. Был председателем Днепропетровского областного совета и заместителем мэра Днепра. Ігор Цыркин. Евгений Жадан. (отсутствует) Оксана Живага. Юрий Симонов. Михаил Охендовский. Михаил Разгоняев. Елена Цветнова. Ольга Куликовская.

"Громадская сила"

Руслан Краснов. 26 лет, лидер молодежного сектора партии. Имеет два высших образования – юридическое и в сфере государственного управления. Самозанятое лицо-адвокат, помощник адвоката, волонтер. Депутат Днепропетровского городского совета. Екатерина Збарская. Александр Кручинин. Дарья Крюкова. Евгения Афанасьева. Елена Зеева. Александр Афанасьев. Тетяна Лифарь. Абдула Эльдаров. Станислав Кушнир.

"Европейская солидарность"

Михаил Забродский. 47 лет, герой Украины, генерал-лейтенант, командующий АТО (2017). Окончил Национальный университет обороны Украины, получил диплом магистра. Народный депутат Украины 9-го созыва, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Максим Курячий. Юрий Порожний. Наталия Кеда. Кристина Калюшик-Пельтек. Андрей Денисенко. Игорь Козловский. Дарья Белая. Александр Майстренко. Екатерина Немченко.

"За майбутнє"

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Владимир Куцин. 70 лет, генеральный директор "Никопольского завода ферросплавов". Заслуженный металлург Украины, доктор технических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, в 2020 году получил один из высших орденов Украины – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Депутат Днепропетровского областного совета трех созывов. Павел Кравченко. Сергей Шуваев. Людмила Салиженко. Римма Гафарова. Андрей Сербин. Олег Гупало. Валентин Дидыч. Алена Упилкова. Елена Гетьман.

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"Наш край"

В тренде В Сумской области поймали 17-летнюю подрывницу банкоматов

Иван Куличенко. 65 лет, мэр Днепра в 2000-2014 гг. (четыре срока), с 2014 по 2019 год – народный депутат Верховной Рады. Председатель набсовета Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Действительный член Академии строительства Украины. Сергей Карпенко. Виталий Маласай. Елена Ткаченко. Алена Сургутанова. Екатерина Бабенко. Иван Ступак. Сергей Згоник. Александр Гладкий. Виктория Шилова.

"Оппозиционная платформа – За життя"

Геннадий Гуфман. 50 лет, председатель Днепропетровского областного отделения ОПЗЖ. Родился и живет в Днепре. Окончил экономический факультет Днепропетровского национального горного университета по специальности "экономика предприятий". Владелец ряда предприятий (аренда недвижимости, торговля, производство). Владимир Березинский. Анна Кондракова. Вячеслав Сергеев. Игорь Македонский. Дмитрий Музыка. Наталья Грекова. Маргарита Карагодина. Артур Мартовицкий.

"Партия Шария"

Майя Чабан. 41 год, родилась и живет в Кривом Роге. Машинистка подъемной машины на "Кривбассжелезрудкома", шахта Октябрьская. Воспитывает двоих детей. Юлия Яковлева. Кристина Боженко. Борис Качур. (отсутствует) Татьяна Цимболинец. Максим Майдан. Валерий Пикинер Александр Котенко. (отсутствует)

"Пропозиція"

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Валентин Резниченко. 48 лет, глава областной команды партии. Окончил Государственную металлургическую академию по специальности "автоматизация технологических процессов и производств". Временно безработный. Работал в медиа, бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации. Юрий Любоненко. Ольга Горб. Светлана Мороз. Станислав Молоков. Наталья Бабаченко. Константин Чебанов. Наталья Хазан. Алексей Андрейченко. Татьяна Юревич.

"Свобода"

Александр Замковой. 46 лет, руководитель Днепропетровской областной организации партии. Временно безработный. Максим Дорофеев. Татьяна Соловьева. Сергей Щербина. Галина Прохоренко. Сергей Злючий. Игорь Балахтар. Полина Завада. Владимир Долгих. Татьяна Асадова.

"Слуга народа"

Святослав Олейник. 44 года, беспартийный, председатель Днепропетровского областного совета. Юрист, окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "правоведение". Народный депутат 5-го и 6-го созывов. Виктор Заворотний. Лилия Гиренко. Дина Мифтахутдинова. Ольга Горулько. Владлен Тимошенко. Александр Шефер. Максим Резниченко. Валерия Светлая. Наталья Лысенко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто идет в депутаты горсовета Днепра от 13 партий.

Также сообщалось, что во время местных выборов по всей территории Украины будут действовать карантинные правила, которые необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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