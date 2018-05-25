Днепрян будут возить немецкие б/у трамваи

Трамвайное депо Днепра ждет пополнение. Власть имущие намереваются закупить в Германии 60 вагонов стоимостью примерно 25 000 каждый. При этом речь идет о составах, которые уже побывали в эксплуатации. Но чиновники успокаивают: это ориентировочные цифры, и все еще подробно рассчитают. "Сегодня" выяснила, какие проблемы испытывает городской электротранспорт.

Чиновники поясняют свое решение выгодной ценой и хорошим качеством подвижного состава, который после модернизации сможет колесить по Днепру. Чтобы лично убедиться в качестве вагонов, вице-мэр Михаил Лысенко с рабочей поездкой посетил Лейпциг.

"По поручению мэра был на осмотре трамваев, которые реализуются в городе-герое Лейпциге. Общее количество трамваев составляет 100 единиц. Их планируют продавать, начиная с августа, по две единицы в месяц, — заявил Лысенко в соцсети. — Ориентировочная стоимость трамвая составляет около 25 000. Еще раз говорю — это ориентировочные цифры. Сейчас детально все просчитаем и будем принимать решение".

По словам Лысенко, покупка б/у трамваев — вынужденная мера. Приобретать новый подвижной состав городу пока не выгодно из-за того, что трамвайные рельсы прокладывали более 60 лет назад (за исключением улиц Чернышевского, Рабочей, Шмидта, а также Донецкого шоссе и Кайдакского моста, где их недавно обновили). А это, в свою очередь, негативно скажется на новых трамваях, которые влетят в копеечку. Например, цена нового трамвая компании "Татра-Юг" составляет около 1 млн.

Обновление трамвайного полотна тоже удовольствие не из дешевых.

"Стоимость замены одного километра пути составляет 16 млн грн. Чтобы заменить самый "убитый" путь в городе, потребуется около 250 млн грн. Так стоит прямо сейчас покупать новые трамваи и отправлять их на неминуемую гибель?" — рассуждает Лысенко.

К слову, успешный опыт модернизации б/у трамваев у города на Днепре уже есть.

"За прошедшие 15 лет подвижной состав новыми трамваями не пополнялся. Обновление происходило при помощи европейских стран, но покупали бывшие в употреблении трамваи. Потом их модернизировали под нашу ширину колеи, и, соответственно, они сейчас достаточно успешно эксплуатируются", — рассказывает "Сегодня" директор гордепартамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев.

Трамвай. Благодаря низкому полу садиться в вагон удобнее. Фото: facebook.com

КАДРОВЫЙ ГОЛОД. Еще одна проблема, которую сейчас испытывает городской электротранспорт, — недостаток обслуживающего персонала.

"Если мы говорим об электротранспорте, то нужны водители трамваев и троллейбусов, их на данный момент не хватает 150—200 человек", — сетует Маковцев. Также нужны слесари, которые будут чинить транспорт, и кондукторы. Проблема кадрового голода касается и метрополитена.

ДЕЛА "РОГАТЫХ". А вот троллейбусное депо обновляется куда быстрее. На днях в городе была закрыта поставка новых "рогатых".

"За последние три года подвижной состав обновился на 50%. Мы купили 51 троллейбус. Некоторые новые троллейбусы пришли буквально на прошлой неделе", — говорит Маковцев.

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Тем временем днепровский метрополитен улучшает качество обслуживания горожан и внедряет новые технологии.

"Сейчас мы занимаемся программой для маломобильных групп, проводим модернизацию отдельных устройств, которые направлены на экономию энергоснабжения. Наш метрополитен ничем не уступает Харькову и Киеву. Не хочу опережать события, но мы применяем новую систему управления эскалаторами — они будут замедляться. Это новая система, на тех типах эскалаторов, которые стоят в Украине, такого пока нигде нет", — сообщает главный инженер Днепровского метрополитена Сергей Яриновский.

Напомним, Одесса получила шесть новых троллейбусов из Беларуси. Они уже начали проходить обкатку, и буквально на днях выйдут на линию. Эти троллейбусы будут работать на маршруте №7. До конца мая в Одессу прибудут еще четыре машины.

Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.

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