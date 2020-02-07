"Друзья не продаются": в Днепре оригинально ответили на предложение "слуги народа"

В Днепре, у здания Областной государственной администрации прошла акция владельцев домашних животных – несколько десятков людей пришли выразить свое отношение к заявлению народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предлагал продать собаку, чтобы оплатить газ.

Участники мероприятия собрались под лозунгом "Друзей не продают и не меняют на газ", сообщает местное издание "Наше місто".

"Друзей не продают – этот лозунг связан с последним скандалом, который прошел в нашей стране, когда люди, имеющие высокие государственные чины, обесценивают жизнь и обычных стариков, и наших животных", – рассказала одна из организаторов митинга.

По словам женщины, она согласна с мнением заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, который недавно опубликовал видео в поддержку животных.

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"Друзей не продают, они не могут быть предметом торга или обмена. В первую очередь, они должны подавать пример для всех нас, для простых украинцев, быть ответственными", - подчеркнула она.

Участница акции заявила, что простые украинцы хотят жить в правовом государстве, где каждый будет чтить закон – от домохозяйки до народного депутата, от сантехника до генерального прокурора.

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"Мы хотим жить в государстве, которым каждый будет гордиться. Мы желаем жить в государстве, где каждый гражданин будет сознательным. Любить свою страну или любить своего ребенка – это не только не сорить на улицах и тепло одеть и накормить своего ребенка. Это вложить вечные ценности, это научить главному понятию человечности. Ведь государство начинается с каждого человека", – отметила защитница животных и волонтер Инесса Капинус.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. В дальнейшем Брагар за свои слова извинился и заявил, что он новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

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