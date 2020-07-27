ДТП с 15 пострадавшими под Днепром: копы нашли сбежавшего водителя

Мужчина три дня скрывался от полиции

В Днепропетровской области правоохранители нашли сбежавшего водителя маршрутки, которая слетела в кювет и перевернулась в Петриковском районе.

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Как сообщили в пресс-службе полиции, после ДТП 45-летний мужчина скрылся с места аварии и более трех дней прятался от копов в городе Каменское.

На данный момент его вызвали в отделение для проведения следственных действий – судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. По их результатам, будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.

"По данному факту открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – говорится в сообщении.

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Напомним, 23 июля в Петриковском районе Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия. Всего в маршрутке на момент ДТП находилось около 20 пассажиров.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Двое людей погибли, еще трое – ранены.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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