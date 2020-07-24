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Маршрутка с людьми слетела в кювет под Днепром: трое пострадавших в реанимации

24 июля, 12:21

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Всего в ДТП травмы получили 15 человек

Стали известны новые подробности ДТП маршрутного автобуса вблизи городка Каменское в Днепропетровской области. Выяснилось, что маршрутка упала в небольшой водоем.

"Маршрутный автобус перевернулся в небольшой водоем, поэтому у одной из пассажирок отек легких, ей оказывается медицинская помощь посредством аппарата ИВЛ", – рассказал "Сегодня" генеральный директор Каменской городской больницы скорой помощи Ростислав Винар.

Всего, по его словам, за медпомощью после аварии обратились 15 человек.

"12 человек поступили в стационар, трое – в реанимации, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии. У нескольких человек повреждения конечностей, сотрясение мозга, у одного человека – ушиб сердца", – сообщил врач.

Напомним, вчера, 23 июля, в Петриковском районе Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия. Всего в маршрутке на момент ДТП находилось около 20 пассажиров.

Кроме того, не так давно в Днепре у маршрутки отказали тормоза. В масштабной аварии пострадал ребенок.

Также недавно в Днепре автомобиль сбил девушку. Момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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авария ДТП фото маршрутка Днепр кювет Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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