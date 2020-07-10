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В Днепре произошло лобовое ДТП: есть погибшие и раненые (фото, видео)

10 июля, 07:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жуткая авария случилась на Полтавском шоссе

В Днепре, где недавно в масштабной аварии пострадал ребенок, произошло еще одно ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Двое людей погибли, еще трое – ранены, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 23:00 возле заправки. Выяснилось, что Volkswagen ехал пошоссе в сторону выезда из города. Внезапно перед ним начал притормаживать грузовик MAN – чтобы пропустить транспорт и повернуть налево. Водитель микроавтобуса пошел на опережение и выехал через две сплошные на "встречку". Там он и лоб в лоб столкнулся с Ford.

На момент столкновения в легковушке находились три человека. Два пассажира, 54-летний мужчина и 32-летняя женщина, погибли на месте. А водителя в тяжелом состоянии забрала "скорая" – его спасают в больнице имени Мечникова.

А в Volkswagen были двое мужчин. В результате ДТП 25-летний водитель серьезно не пострадал, а его пассажир получил травмы средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Примечательно, что водитель микроавтобуса прошел тест на наличие алкоголя в крови. По его результатам, мужчина был трезвым.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, на месте аварии работали несколько экипажей патрульной полиции, три бригады скорой помощи и два пожарных расчета.

"К оказанию помощи привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – отметили спасатели.

Кроме того, не так давно в Днепре перевернулась фура, груженая пивом. По словам водителя, у большегруза отказали тормоза,мужчина не справился с управлением и транспортное средство рухнуло на бок.

А во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром:

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