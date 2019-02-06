Египет купил украинский трамвай

Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов

Фото: 056.ua.

Египет купил украинский трамвай Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b2f/4f5/5c5b2f4f5e175.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b2f/4f5/5c5b2f4f5e175.jpg 2019-02-06T21:06:00+02:00 Днепр Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов

Днепровская компания, которая производит современные трамвайные вагоны, в период новогодних праздников отправила в Египет свой новый трамвай. Теперь вагоны, разработанные и поставленные на рельсы в Днепре, будут перевозить жителей города Александрия.

Сам 22-метровый вагон разработали и испытали в прошлом году. Многие из горожан могли стать свидетелями тестирования.

Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов, которые в Украине закупает правительство города.

Напомним, в Запорожье планируют капитально отремонтировать половину городских трамваев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Так, 1 февраля на линию вышли еще три новых трамвая. Один из них собран в Запорожье, еще два привезли из Европы. Кроме того, в ближайшие три года планируется обновить все трамвайные вагоны. Также будут приобретены электробусы за счет привлечения международных инвестиций.

Ранее в Киев привезли новые польские трамваи. Вторая партия трамваев из Польши стоила 61 млн евро.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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