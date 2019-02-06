Египет купил украинский трамвай
Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов
Днепровская компания, которая производит современные трамвайные вагоны, в период новогодних праздников отправила в Египет свой новый трамвай. Теперь вагоны, разработанные и поставленные на рельсы в Днепре, будут перевозить жителей города Александрия.
Сам 22-метровый вагон разработали и испытали в прошлом году. Многие из горожан могли стать свидетелями тестирования.
Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов, которые в Украине закупает правительство города.
Напомним, в Запорожье планируют капитально отремонтировать половину городских трамваев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Так, 1 февраля на линию вышли еще три новых трамвая. Один из них собран в Запорожье, еще два привезли из Европы. Кроме того, в ближайшие три года планируется обновить все трамвайные вагоны. Также будут приобретены электробусы за счет привлечения международных инвестиций.
Ранее в Киев привезли новые польские трамваи. Вторая партия трамваев из Польши стоила 61 млн евро.
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