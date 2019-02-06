Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Египет купил украинский трамвай

Сегодня, 21:06

Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов

Фото: 056.ua
Фото: 056.ua.
Египет купил украинский трамвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b2f/4f5/5c5b2f4f5e175.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b2f/4f5/5c5b2f4f5e175.jpg Днепр Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов

Днепровская компания, которая производит современные трамвайные вагоны, в период новогодних праздников отправила в Египет свой новый трамвай. Теперь вагоны, разработанные и поставленные на рельсы в Днепре, будут перевозить жителей города Александрия.

Сам 22-метровый вагон разработали и испытали в прошлом году. Многие из горожан могли стать свидетелями тестирования.

Всего по Александрии будет курсировать 15 наших вагонов, которые в Украине закупает правительство города.

Напомним, в Запорожье планируют капитально отремонтировать половину городских трамваев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Так, 1 февраля на линию вышли еще три новых трамвая. Один из них собран в Запорожье, еще два привезли из Европы. Кроме того, в ближайшие три года планируется обновить все трамвайные вагоны. Также будут приобретены электробусы за счет привлечения международных инвестиций.

Ранее в Киев привезли новые польские трамваи. Вторая партия трамваев из Польши стоила 61 млн евро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Египет, трамвай

Вы сейчас просматриваете новость " Египет купил украинский трамвай". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай

1 февраля, 15:51

В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти

В Запорожье на маршрут вышли новые европейские трамваи

1 февраля, 12:29

В городе продолжается реализация программы "Запорожский трамвай"

Возле метро "Бориспольская" в Киеве сошел с рельсов трамвай

28 января, 11:01

Движение трамваев на этой ветке на час было приостановлено

В Киеве неизвестные разбили окно в новом польском трамвае

9 января, 11:58

Водитель был вынужден высадить всех пассажиров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной