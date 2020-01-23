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Эксперименты ценою в жизнь: в больнице Днепра умерла 17-летняя девушка

23 января, 13:29

Врачи более суток боролись за жизнь подростка

Фото: Александр Толубаев

Фото: Александр Толубаев

В Днепре попытка поэкспериментировать с петардами на балконе закончилась трагически – одна из пострадавших, 17-летняя девушка, умерла в больнице. Об этом сообщил заместитель главврача больницы имени Мечникова Александр Толубаев в Facebook.

"Нейрохирурги, анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка, все действия на личном контроле главного врача Сергей Рыженко. Так нас научила война – всегда бороться со смертью до последнего, даже когда нет надежды на спасение. Сегодня утром в 9 девушка умерла", – написал врач.

Толубаев отметил, что девушку доставили в больницу вечером 21 января. Она была в крайне тяжелом состоянии – в коме 3 степени. Ей понадобилась искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление.

"Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма, не совместимая с жизнью", – добавил врач.

Напомним, вечером 21 января в Днепре вечеромпроизошел взрыв в квартире, пострадали двое человек.

"Как выяснилось, в одной из квартир дома мужчина, по его словам, решил взорвать на балконе петарды все вместе. В результате произошел взрыв такой силы, что он и женщина, которая находилась в это время неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы. Мужчине ампутировало руку по локоть, а женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали", – рассказали в местной полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Житомирской области 40-летний мужчина попал в реанимацию в результате взрыва салюта.

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