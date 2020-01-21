В Днепре произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

Открыто уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боеприпасов

/ Фото: Нацполиция

В Днепре во вторник вечером произошел взрыв в квартире, пострадали двое человек.

Как сообщает пресс-служба полиции области, происшествие произошло в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информация о нем поступила в 19.25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов)", – говорится в сообщении.

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Фото: Нацполиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Также мы сообщали о взрыве гранаты в киевском общежитии, когда погибли два человека.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Кроме того, в столичной многоэтажке ранее прогремел взрыв. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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