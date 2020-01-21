В Днепре произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

В Днепре во вторник вечером произошел взрыв в квартире, пострадали двое человек.
Как сообщает пресс-служба полиции области, происшествие произошло в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информация о нем поступила в 19.25.
"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов)", – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Также мы сообщали о взрыве гранаты в киевском общежитии, когда погибли два человека.
"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Кроме того, в столичной многоэтажке ранее прогремел взрыв. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк