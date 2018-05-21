Экстремальные выходные в Кривом Роге: гонки на выживание и мертвая петля

Сегодня, 12:08

Пилот в небе удивлял фигурами, а водители состязались на трассе

На гонки. Пришли посмотреть тысячи зрителей. Фото: rudana.com.ua
На гонки. Пришли посмотреть тысячи зрителей. Фото: rudana.com.ua

На выходных в Кривом Роге открыли сезон "Гонок на выживание". Экстремальное событие организаторы решили посвятить Дню Европы, а также 243-й годовщине основания города.

19 мая на автодроме для сложных гоночных этапов "Кривбасс Экстрим" собралось 16 гонщиков: 14 местных и двое из Запорожья, которые на своих автомобилях должны были преодолеть сложную дистанцию. Некоторым участникам трасса не поддавалась, и состязание для них закончилось перевернутым автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, а победителем соревнований стал житель Кривого Рога Джанай Омаров, "серебро" взял Сергей Воронин из Запорожья.

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Посмотреть на экстремальное действо собралось много зрителей, которых организаторы мероприятия развлекали не только заездами, но и выставкой ретроавтомобилей. Гости праздника смогли увидеть в небе над автодромом мертвую петлю и другие фигуры высшего пилотажа. Свое мастерство также продемонстрировали мотогонщики. Присоединиться к спортивным гонкам могла и детвора, которая охотно гоняла в этот день на детских машинках.

Напомним, зимой в Черкассах прошли гонки на серийных автоСреди десятков автомобилей в этом году впервые на старте "Запорожцы". ЗАЗ-968 производства советского автопрома до сих пор на ходу.

Ранее мы писали, что гоночная Skoda такси шокировала пассажиров.

А в сентябре в США гонщик врезался в толпу зрителей. Пострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом. По предварительной информации, водитель темного Porsche резко ускорился на выезде с автостоянки, водитель потерял контроль, и машина врезалась в людей.
гонки, экстрим, кривой рог, мертвая петля

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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