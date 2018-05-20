Машины времени: в Харькове показали уникальные автомобили с историей
На выставке представили больше сотни машин прошлого века, есть очень редкие экспонаты
Одно из первых творений Генри Форда и личное авто Леонида Брежнева. Четвертый слет владельцев ретро-автомобилей стартовал в Харькове. Там представили больше сотни машин прошлого века.
Эта прыгающая машина называется Лоурайдер. Весь фокус в дополнительной гидравлической подвеске. С ней авто можно поднять на полметра. Такие системы были популярны в середине прошлого века.
"Фактически все управление подвеской сосредоточенно в этом пульте. Каждую из стоек можно либо синхронно поднимать, либо пошагово каждую из сторон. Особым шиком считалось, когда автомобиль опускает максимально низко заднюю часть на дорожное покрытие и при движение высекаются искры", – рассказывает автолюбитель Александр Попов.
А вот эта машина принадлежала самому Леониду Брежневу. Генсек любил яркие спортивные автомобили. Этот – цвета морской волны – ему подарили. Однажды, во время поездки в Днепропетровск, машина вышла из строя. Там – и осталась.
"И когда починили и доложили генсеку, он сказал – я тебе дарю. Автомобиль остался в Днепре. Он кочевал из одних рук в другие", – рассказывает соорганизатор выставки Дядя Фара.
Всего на выставке больше 130 авто. Есть и очень редкие экспонаты.
Это самый старый автомобиль на выставке. Ему сто один год – вторая модель Генри Форда. Все оригинальное – кроме обшивки салона. Ее воспроизводили по эскизам 1917-го.
Это уже 4-й слет владельцев ретро-машин в Харькове. Тема года – пинап.
"Это 40-50 годы – космическая эра. Человек мечтал о космосе. Хвостовик, какие-то раке ты капоте. Это вот стиль тех годов, который отразился на автомобилях. Водитель не украшает машину, полисмен не украшает машину, машину может украсить только красивая девушка", – говорит соорганизатор выставки Дмитрий Харченко.
"Настроение вообще волшебное. Вот окунуться в это время – романтичности, какой-то пикантности, рядом с машиной", – признается посетительница выставки Анастасия Шестакова.
А сегодня на закрытии выставки ретро-машин состоится конкурс красоты среди девушек, одетых в стиле пинап.
Накануне фестиваль ретро-автомобилей прошел в Киеве. Увидеть можно было старейшие в Украине и Прибалтике грузовики, мотоциклы и, конечно, легковые автомобили.
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