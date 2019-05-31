Елизавета у сельсовета: мурал с королевой Великобритании появится в окрестностях Каменского

Говорят, что выглядит помолодевшей

Фото: Событие.

В Днепропетровской области заканчивается работа по нанесению образа королевы Великобритании Елизаветы ІІ на торце здания сельсовета Елизаветовки, что под Каменским.

На эскиз уже нанесены первые слои краски, промежуточный результат на своей странице в Facebook выложил сельский голова Максим Голосной, сообщает Событие.

По увиденному можно судить, что образ королевы будет моложе, чем планировалось изначально, отмечает издание. Также в волосах под короной королевы появился прожектор. Судя по темпам работ, много времени они не займут.

Фото: Событие

Напомним, что идея увековечить королеву в мурале у сельского головы возникла после поездки в Великобританию. Мурал на стенах Елизаветовского сельсовета рисует художник Тимур Левченко, автор мурала "Весна" на Майдане Героев в Каменском.

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