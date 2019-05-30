В Днепропетровской области беременная художница рисует мурал на крыльце роддома

На фасаде заведения Анна рисует сказочные джунгли

В Павлограде Днепропеторрвской области женщина решила разрисовать блеклые стены роддома, в котором родится ее малыш. Уже почти месяц молодая беременная художница создает свой мурал. На каком фоне вскоре смогут сфотографироваться все новоиспеченные родители – видели журналисты "Сегодня".

Анна Николаенко сейчас – на девятом месяце беременности. Женщина разрисовывает фасад роддома сиреневыми, персиковыми, розовыми и мятными цветами. Говорит, должно получиться очень нежно. Рисует Анна сказочные джунгли с четырьмя центральными фигурами – беременной женщиной-роженицей, матерью с ребенком и родителями с младенцем. На мурале женщина нарисовала собственные эмоции и чувства, ведь сама впервые готовится стать мамой.

Рисовать Анне помогают волонтеры – девушки откликнулись на ее просьбу в соцсетях. Также Анне краской помогают врачи. Работает девушка вместе с помощниками бесплатно. Закончить рисовать мурал художница планирует за месяц.

Также мы писали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области беременная художница рисует мурал на крыльце роддома". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"