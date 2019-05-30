Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области беременная художница рисует мурал на крыльце роддома

30 мая, 14:15

На фасаде заведения Анна рисует сказочные джунгли


В Павлограде Днепропеторрвской области женщина решила разрисовать блеклые стены роддома, в котором родится ее малыш. Уже почти месяц молодая беременная художница создает свой мурал. На каком фоне вскоре смогут сфотографироваться все новоиспеченные родители – видели журналисты "Сегодня".

Анна Николаенко сейчас – на девятом месяце беременности. Женщина разрисовывает фасад роддома сиреневыми, персиковыми, розовыми и мятными цветами. Говорит, должно получиться очень нежно. Рисует Анна сказочные джунгли с четырьмя центральными фигурами – беременной женщиной-роженицей, матерью с ребенком и родителями с младенцем. На мурале женщина нарисовала собственные эмоции и чувства, ведь сама впервые готовится стать мамой.

Рисовать Анне помогают волонтеры – девушки откликнулись на ее просьбу в соцсетях. Также Анне краской помогают врачи. Работает девушка вместе с помощниками бесплатно. Закончить рисовать мурал художница планирует за месяц.

Также мы писали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег роддом, художница, беременная, павлоград, Днепропетровская область, мурал

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области беременная художница рисует мурал на крыльце роддома". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Киева появился яркий мурал с зайцами

Сегодня, 11:24

На рисунке изображены герои комедии "За двумя зайцами"

Шевченко, писанка или Джордж Карлин: в сети показали эскизы мурала для ЧАЭС

15 мая, 11:52

На атомной электростанции рассказали, как определят победителя конкурса

В Киеве появится мурал с Петлюрой

15 мая, 08:41

Рисунок можно будет увидеть на торце дома по улице Зои Космодемьянской, 14/18

ФОТОФАКТ. Вместо наркорекламы: в Одессе появился новый мурал с девочкой и котом

19 марта, 20:37

Художники заметили на стене рекламу наркотических "закладок" и решили ее зарисовать

Правду о баллах Лазареву на «Евровидении» предали огласке

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Что скрывает обратная сторона Луны?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину

Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь