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"Это го*но здесь сидит". В Днепропетровской области священник нахамил зрителям – видео

28 июня 2021 14:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина во время выступления обозвал священников УПЦ "попами-сепаратистами", а "го*ном" – всех, кто к ним ходит

В Вольногорске Днепропетровской области якобы священник ПЦУ во время выступления обозвал всех присутствующих в зале "го*ном".

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Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

Священник был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церкви УПЦ. Этих священнослужителей мужчина назвал "попами-сепаратистами".

"Что ты бороду мазать сюда пришел?" – обратился священник, вероятно, к своему коллеге из УПЦ.

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После этого в зале начали возмущаться, что священник – некультурный человек, на что он ответил: "Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю – ни на какие призывы не перейду, потому что это го*но здесь сидит", - сказал он.

Напомним, ранее в Полтавской области депутата-священника обвинили в сексизме – он оскорбил женщин из-за абортов.

После этого ПЦУ запретила священнику три месяца делать публикации в Facebook.

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