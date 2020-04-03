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Филатов объяснил, зачем в Днепре заранее выкопали 600 могил

3 апреля, 13:53

Тина Наринецкая

Мэр напомнил про массовые похороны в городе в разгар боевых действий

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выкапывать в городе могилы во время эпидемии коронавируса – это не проявление паники. Это, по словам градоначальника, позволит похоронить людей достойно.

"Все СМИ страны показали страшные кадры, как Днепр готовится к эпидемии и "выкопал уже 600 могил". Народ негодует. Говорит, что "паника все это" и Филатов "нагоняет ужасу". Ребята, в отличие от многих из вас, я совершенно спокоен. Просто у меня, в отличие от вас, уже был период, когда приходилось хоронить людей десятками одномоментно", – написал Филатов в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил о том, как в Днепре в разгар боевых действий массово хоронили военных.

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"Я просто знаю, что такое достойно похоронить большое количество покойников в условиях паралича медицинской системы. И когда "копачей" не хватает, рабочих рук на кладбище", – отметил он.

Мер добавил, что действует совершенно хладнокровно – копает не только могилы, но и ищет кровати в госпиталях.

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"И матрацы. И постельное белье. Это все не паника, а логистика. Дай Бог, все это не понадобится", – подытожил он.

Напомним, на днях мэр Филатов отчитался о мерах, которые предпринимаются в Днепре для противодействия распространению коронавируса. По его словам, мэрия готовится к худшему развитию сценария – в городе выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших c коронавируcом. Для хранения тел подготовили тысячу плотных пластиковых мешков.

Также мы публиковали карту инфицирования COVID-19 по регионам.

Кроме того, сообщалось, что в Украине хотят ужесточить карантин. Как его не нарушить – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Днепр эпидемия могилы коронавирус Борис Филатов

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