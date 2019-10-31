Филатов опроверг сообщения СМИ об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре

Фото: facebook.com/filatovborys

Сегодня ряд украинских СМИ, со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаза Украины", вышли с громкими заголовками о том, что НАК предупреждает жителей Днепра, Пятихаток, Софиевки, Лиховки и Саксагани в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

Якобы предприятия, поставляющие в населенные пункты тепло, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Но они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед "Нафтогазом" за ранее использованный газ.

"Нафтогаз" потребовал от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook прокомментировал сложившуюся ситуацию, опровергнув сообщения об угрозе срыва отопительного сезона в городе.

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Он объяснил, что две проблемные котельные, которые накопили долги, подчиняются не мэрии, а облсовету.

"Уважаемые журналисты, в том числе самых авторитетных изданий, если вы не в состоянии отличить Пятихатки от Днепра, а горсовет от облсовета, то лучше увольтесь, а?

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Я все понимаю: сенсация, люди замерзают, надо заголовки покрасивше сделать, но так по-скотски интерпретировать, в принципе, абсолютно нейтральное заявление пресс-службы "Нафтогаза" – надо уметь.

Имейте ответственность. Социальную, в первую очередь", – написал Филатов.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло.

Напомним, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

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